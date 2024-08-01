Украинцев предупредили о дождях с грозами в ближайшие дни: когда и где именно

Укргидрометцентр сообщил о непогоде, которая постигнет украинцев уже в ближайшие дни. Вскоре дожди и грозы охватят часть Украины, и продлится это до конца недели.

В то же время синоптики предупреждают, что 2 – 4 августа в Украине, кроме Ровенской, 3 – 4 августа и Хмельницкой, 4 августа Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской и Кировоградской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Где будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды в Украине на период со 2 по 4 августа. По данным синоптиков 2 августа осадки в Украине не прогнозируются, только на Прикарпатье и Закарпатье местами будет кратковременный дождь и гроза.

Уже 3 августа в западных, северных, а днем местами и в центральных областях нашего государства специалисты прогнозируют дождь и грозы. Уже 4 августа дожди пройдут на большей части территории Украины. В то же время ветер в основном будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 3 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 13 – 18 градусов, на юге до 22 градусов; днем 25 – 32 градуса, в субботу в западных и северных областях, в воскресенье в Украине, кроме юго-востока, 21 – 26 градусов,

– добавили синоптики.

К слову, синоптик Игорь Кибальчич пишет, что в этом году август будет характеризоваться жаркой погодой и чрезвычайно малым количеством осадков. Такая погода будет сохраняться на большей части Украины. Пик жары в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа.