В каких областях будет снег и дождь, а где –прохладнее всего: прогноз погоды на 3 марта
Погода в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачной с прояснениями. В части областей пройдет мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 3 марта
Так, в понедельник в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части и большинстве северных областей, днем на крайнем Юге страны местами небольшой мокрый снег и дождь. Между тем на остальной территории без осадков.
Также ночью и утром в Украине, кроме Востока, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2 до -3 градусов, однако, в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях еще -2 – -7 градусов. Днем +1 – +6, на Востоке около 0 градусов.
Прогноз погоды на 3 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +3 – +5
- Ужгород +5 – +7
- Львов +4 – +6
- Ивано-Франковск +4 – +6
- Тернополь +3 – +5
- Черновцы +4 – +6
- Хмельницкий +3 – +5
- Луцк +4 – +6
- Ровно +4 – +6
- Житомир +3 – +5
- Винница +3 – +5
- Одесса +4 – +6
- Николаев +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Симферополь +3 – +5
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы +2 – +4
- Чернигов +3 – +5
- Сумы +2 – +4
- Полтава +1 – +3
- Днепр +2 – +4
- Запорожье +2 – +4
- Донецк +1 – +3
- Луганск 0 – +2
- Харьков -1 – +1