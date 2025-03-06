Где еще будут морозы: прогноз погоды на 7 марта
Погода в пятницу, 7 марта, в Украине будет довольно теплой. Лишь кое-где еще возможны ночные морозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 7 марта
В пятницу над территорией нашего государства продолжит господствовать теплая воздушная масса. Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадки не ожидаются.
Ветер уже ослабеет. Будет преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду. Только ночью в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью уже +2 – +7 градусов. Только на Закарпатье и в Карпатах еще задержатся небольшие морозы, – 0 – -5 градусов. Днем будет +12 – +17 градусов.
Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +14 – +16
- Ужгород +13 – +15
- Львов +15 – +17
- Ивано-Франковск +15 – +17
- Тернополь +14 – +16
- Черновцы +14 – +16
- Хмельницкий +14 – +16
- Луцк +14 – +16
- Ровно +14 – +16
- Житомир +14 – +16
- Винница +14 – +16
- Одесса +14 – +16
- Николаев +14 – +16
- Херсон +13 – +15
- Симферополь +12 – +14
- Кропивницкий +14 – +16
- Черкассы +14 – +16
- Чернигов +13 – +15
- Сумы +12 – +14
- Полтава +14 – +16
- Днепр +13 – +15
- Запорожье +13 – +15
- Донецк +14 – +16
- Луганск +14 – +16
- Харьков +13 – +15