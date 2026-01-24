Будут опасные погодные условия, а мороз ослабевает с каждым днем: как изменится погода на выходных

Погода в Украине на выходных будет прохладной и местами туманной. Синоптики прогнозируют также небольшие осадки в нескольких регионах.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog. Он прогнозирует, что температура будет расти, но постепенно. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Смотрите также Когда закончатся сильные морозы и вырастет температура в Украине: синоптик назвал сроки

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 24 января

В начале выходных на Западе ожидается небольшой снег, немного больше и мокрым он будет в Карпатах и на Закарпатье, днем вместе со снегом будет идти дождь. Может образовываться также слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду, на Закарпатье потоки будут переменных направлений, силой 3 – 8 метров в секунду. Ночью прогнозируют от 5 до 10 градусов мороза, а днем будет -2...-7 градусов. На Закарпатье в течение суток столбики термометра будут показывать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В северных областях существенных осадков не прогнозируется, небольшой снег может выпасть только утром и днем. На дорогах будет гололедица. Ночная температура воздуха упадет до 10 – 16 градусов мороза, а на севере Черниговской и Сумской областей может похолодать до -17...-22 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 7 – 12 градусов с отметкой "минус".

Центр страны в субботу, 24 января, накроет небольшой снег. Также будет образовываться туман, изморозь и гололедица на дорогах. Ночью прогнозируют от 6 до 11 градусов мороза, а днем от -3 до -8 градусов.

В южной части страны будет идти снег и мокрый снег. В Крыму и Приазовье взамен ожидается дождь. Местами прогнозируют гололед и туман, а также гололедица. Ночью температура будет достигать от 1 до 6 градусов мороза, а днем потеплеет – будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Крыму прогнозируют "плюсовую" температуру в течение дня – от 1 до 6 градусов тепла.

На Востоке ожидается снег, днем он может ослабнуть. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ночная температура будет колебаться от -9 до -16 градусов, а днем ожидается от 4 до 9 градусов мороза.

Воскресенье, 25 января

Неустойчивую погоду прогнозируют на Западе. Там пройдет снег, который постепенно превратится в дождь и морось. Кое-где может быть туман и гололедица на дорогах. Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 10 градусов мороза, а днем прогнозируют от -4 до +2 градусов.

В северных регионах будет небольшой снег и гололедица. В ночное время температура будет в пределах 11 – 16 градусов мороза, а днем ожидается от 4 до 9 градусов мороза.

В центральной части страны ночью осадков не будет, а днем начнется небольшой снег. Местами возможен слабый гололед и гололедица на дорогах. В ночное время прогнозируют от 6 до 12 градусов мороза. Днем мороз ослабеет до 1 – 6 градусов мороза.

На Юге и в Крыму осадков не будет ночью, а вот днем местами может идти небольшой дождь или морось. Иногда будет образовываться туман. Ночью столбики термометров будут показывать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет 0 – 6 градусов тепла.

В восточных областях небольшой снег пройдет ночью, а днем осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица. Ночная температура прогнозируется в пределах 9 – 14 градусов мороза, а днем будет от 4 до 9 градусов мороза.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?