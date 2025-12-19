Морозы ударят в части областей, предупреждают о тумане: как изменится погода на выходных

Погода в Украине в течение ближайших выходных будет пасмурной. Кое-где ожидаются туманы и морось, сильного ветра или существенных осадков не предвидится.

Теплее, как и обычно, будет в южных областях и Крыму. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 20 декабря

В западных регионах погода будет теплой и без осадков, только местами возможен туман. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, днем она составит +2...+7 градусов.

В северных регионах погода будет облачной, но также без осадков, местами будет туман. В течение ночи температура воздуха будет в диапазоне -3...+2 градусов. Днем она будет колебаться в пределах 0...+5 градусов.

В центральных регионах погода будет примерно такой же. Температура воздуха в ночные часы, согласно прогнозу, составит в пределах -2...+3 градусов. В течение дня она будет в диапазоне +1...+6 градусов.

В южных регионах и Крыму тоже будет тепло и сухо, с возможным туманом. Температура воздуха ночью будет 0...+5 градусов. В дневное время столбики термометров будут показывать в пределах +5...+10 градусов.

В восточных регионах погода будет облачной, местами ожидается туман. В этой части будет несколько прохладнее. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, а днем прогнозируют -1...+4 градусов.

Воскресенье, 21 декабря

В западных областях возможны незначительные дожди и морось, местами возможен туман. В течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, одновременно днем ожидается +2...+7 градусов.

В северных областях погода будет пасмурной, но без существенных осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью будет в диапазоне -3...+2 градусов, днем она составит -1...+4 градусов.

В центральных областях погода будет облачной и спокойной, также пройдут без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, а днем будет +1...+6 градусов.

В южных областях и в Крыму также ожидается теплая и сухая погода с отсутствием осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +2...+7 градусов, а днем синоптик предусматривает +4...+9 градусов.

В восточных областях погода в основном будет пасмурной и устойчивой, также без осадков. Температура воздуха в ночное время составит в пределах -4...+1 градусов, в течение дня ожидается -1...+4 градусов.

