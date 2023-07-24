Вплоть до +40 градусов: где и когда ждать сильной жары в Украине

В части областей последняя неделя июля также будет дождливой. Впрочем, синоптики прогнозируют, что уже в скором времени местами будет сильная жара.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков. Днем в основном пригреет до +24...+29 градусов. Впрочем, кое-где будет больше.

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В Украине прогнозируют сильную жару

В последующие двое суток в западных и северных, днем местами и центральных областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории – без осадков.

Температура ночью +15...+20 градусов. На Юге до +25. Днем +29...+35. В южных областях местами +36...+39 градусов. 26 июля в западных и северных областях +23...+28,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что речь идет о температуре в тени. На солнце, конечно же, может быть еще больше, вероятно, кое-где и +40 градусов.

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Прогноз погоды на 24 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

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Европу охватила аномальная жара