Украину накроют ливни и град: дождь будет во всех областях

Синоптики предупреждают, что на этой неделе снова будет дождь по всей Украине. Также пройдут грозы, а кое-где даже град.

Вероятно, в среду и четверг дожди будут идти по всей Украине. Также ожидаются шквалы до 20 метров в секунду.

Смотрите также Какая будет погода в первые дни июля: синоптик удивил прогнозом

В Украине прогнозируют дожди, грозы и град

В последующие трое суток на территории нашего государства ожидается неустойчивая погода.

В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем (28 июня – 24 Канал) в юго-восточной части во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет доходить до +11...+17 градусов, только на побережье морей до +20. Днем +18...+24. Впрочем, в четверг на Юге и Юго-Востоке, а также в пятницу в Одесской и Николаевской областях 23 – 28 градусов тепла.

Ранее в комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера.

Читайте также Часть областей Украины накроет похолодание: где резко изменится погода

Прогноз погоды на 28 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Смотрите также Как кадры из фильма об апокалипсисе: Львов накрыла мощная гроза

Сколько дней еще будут осадки