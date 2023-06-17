Вместо солнечных дней облачность и дожди: сколько еще в Украине будут осадки и грозы

В Украине продолжает лить. Осадки идут в большинстве областей, кое-где они значительны.

В каких областях в ближайшее время пройдут сильные дожди, и как долго еще будут осадки информирует 24 Канал.

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Сколько еще будут дожди

Днем 17 июня в Украине пригреет до +19...+25 градусов. Кроме того, в части регионов снова пройдут дожди.

В западных областях кратковременные дожди, местами грозы, 17 июня местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Лишь днем 17 июня на Востоке и Юго-востоке страны, 18 и 19 июня в южных, в понедельник также в Винницкой и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза,

– спрогнозировали синоптики.

Отметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцента, дожди в большинстве областей Украины будут, по меньшей мере, до 21 июня. Когда же прекратятся осадки, уже скоро читайте на 24 Канале.

Прогноз погоды на 21 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Чего ждать от погоды 17 июня

В Укргидрометцентре рассказали, что в течение дня жителям всех областей нужно быть готовыми к грозам. Хорошую погоду ожидают только в некоторых центральных и северных областях. В то же время прогнозируют, что осадки 17 июня будут не такими обильными, как накануне. Тогда во многих украинских городах лило, как из ведра.

Кроме того, подчеркнули, что сильных порывов ветра не будет. Средняя скорость не превысит 10 метров в секунду.

Холоднее всего будет на Западе. Кое-где температура воздуха опустится до +19 градусов. Гораздо более теплую погоду обещают на Востоке. Там температура должна прогреться до +27 градусов.

Погодной рекордсменкой станет Кировоградская область. Там будет теплее всего: ожидают до +30 градусов.

Украинцы надеются, что уже скоро погода станет лучше, и над всеми областями Украины засияет солнце.