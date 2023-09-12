В Украине снова потеплеет: будет ли еще летняя жара в сентябре

Синоптики снова прогнозируют повышение температуры уже на этой неделе. Так, потепление ожидается в ближайшие дни.

Когда именно, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Заметим, что впоследствии в большинстве областей снова пройдут дожди.

Кстати говоря Последняя осенняя щедрость от солнца: какой будет погода в Украине 12 сентября

Какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики

Так, накануне в Укргидрометцентре отметили, что 12 – 13 сентября на территории нашего государства ожидается повышение температуры на 3 – 5 градусов. Кстати, во вторник и среду без осадков. Так что можно насладиться осенним солнцем.

Советуем прочесть Операция "Деокупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

Прогноз погоды на 13 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Отметим, синоптики прогнозировали, что этой ночью столбики термометров будут достигать +6...+12.

В западных областях и на побережье морей, 13 – 14 сентября, в большинстве областей 10 – 16 градусов тепла. Днем +22...+28, 13 сентября на Западе, 14 сентября в центральных областях и в Одесской области +29...+31,

– добавили в Укргидрометцентре.

Как видим, тепло еще немного задержится в Украине. Впрочем, уже скоро возможно ухудшение погоды. В частности, возвращение грозовых дождей.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, уже 15 сентября температура снова снизится. В большинстве своем днем будет достигать только +22..+24 градусов.

Обратите внимание ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как через неделю изменилась линия фронта

Ориентировочный прогноз погоды на 15 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра