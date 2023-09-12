Коли саме, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Зауважимо, що згодом у більшості областей знову пройдуть дощі.

До речі Остання осіння щедрість від сонця: якою буде погода в Україні 12 вересня

Яку найвищу температуру прогнозують синоптики

Так, напередодні в Укргідрометцентрі зазначили, що 12 – 13 вересня на території нашої держави очікується підвищення температури на 3 – 5 градусів. До речі, у вівторок та середу ще без опадів. Тож можна насолодитися осіннім сонцем.

Радимо прочитати Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

Прогноз погоди на 13 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, синоптики прогнозували, що цієї ночі стовпчики термометрів сягатимуть +6...+12.

У західних областях та на узбережжі морів, 13 – 14 вересня у більшості областей 10 – 16 градусів тепла. Вдень +22...+28, 13 вересня на Заході, 14 вересня в центральних областях та на Одещині +29...+31,

– додали в Укргідрометцентрі.

Тож, як бачимо, тепло ще трохи затримається в Україні. Втім, уже незабаром можливе погіршення погоди. Зокрема, повернення грозових дощів.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 15 вересня температура знову знизиться. Здебільшого вдень сягатиме лише +22..+24 градусів.

Зверніть увагу ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

Орієнтовний прогноз погоди на 15 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру