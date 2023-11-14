В ночь с 16 на 17 ноября, – синоптик предупредила об ухудшении погоды

До зимы осталось уже не так много. После продолжительного периода тепла все же пришло похолодание. Кроме того, снова начались дожди, а в Карпатах выпал снег.

Какая будет погода в ближайшие дни, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что дожди будут идти почти всю неделю.

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Мокрый снег будет идти и днем

В ближайшие несколько дней территория Украины в основном будет в поле пониженного давления. Соответственно, будет дождь почти всю неделю. Конечно же, с перерывами: где-то в ночные, а кое-где в дневные часы.

Синоптик уточнила, что в большинстве своем это будут фронтальные системы с запада и с юго-запада. К примеру, 15 – 16 ноября над Юго-Востком нашей страны даже может образоваться циклон. Пока будут преимущественно осадки в виде дождя.

Но в ночь на 16 и также 17 числа уже могут быть именно в ночные часы осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом. 17-го даже есть вероятность того, что и в дневные часы может прорываться мокрый снег, то есть осадки смешанной фазы, как мы ее называем,

– отметила Птуха.

В то же время подчеркнула, что рассчитывать на какие-либо долговременные образования снежного покрова пока не стоит. Из-за преимущественно плюсовых температур он будет быстро таять.

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Ориентировочный прогноз погоды на 17 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Подробный прогноз на 17 – 19 ноября