В Украине резко изменится погода: когда и чего именно ждать
В первой половине недели существенные осадки не предвидятся, температура будет близкой к норме, лишь кое-где несколько ниже. Впрочем, уже вскоре погода в Украине изменится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода в Украине
Синоптик писал, что в начале недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона. Поэтому существенных осадков не предвидится.
Температура будет близкой к норме. Лишь местами ниже на 2 – 4 градуса.
Начиная с четверга атмосферное давление начнет заметно снижаться, активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада. Они принесут в большинство регионов страны дожди, на Западе, Севере и Востоке с мокрым снегом,
– отметил Игорь Кибальчич.
Кстати, в Крыму и Приазовье местами пройдут значительные осадки. Кроме того, течение недели в Украине могут наблюдаться туманы. Они приведут к ухудшению дальности видимости в отдельных регионах до 200 – 500 метров.
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Прогноз на неделю
- В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +1 – +6 градусов, однако, в западной части -4 – +1. Днем +5 – +10, в Крыму до +12 градусов.
- Во вторник, 12 ноября, также сохранится погода без осадков. Разве что на юге Одесской области возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью в пределах -3 – +2 градусов. На Юге +1 – +6. Днем +3 – +8, впрочем, на Юге еще кое-где до +11.
- В среду ночью в Одесской области, днем кое-где в Кировоградской и Черкасской пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах – без существенных осадков. Ночью -4 – +1, на юге +1 – +4. днем +2 – +7, в южной части и Крыму +8 – +11.
- В четверг, 14 ноября, ночью на полуострове, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди. Тем временем на остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью -3 – +2 градуса, на Юге +3 – +8, днем +3 – +8, только в Крыму до +10 градусов.
- В пятницу ночью на Юго-Востоке и в Крыму умеренные, местами значительные дожди. В северных и западных областях небольшие с мокрым снегом. Днем уже в большинстве областей небольшие дожди с мокрым снегом, в Карпатах – умеренный снег. Температура ночью 0 – +5 градусов, на Юге и в Приазовье +2 – +7. Днем +3 – +8, в Одесской области до +10 градусов.
- В субботу, 16 ноября, ночью на полуострове умеренные дожди, в северных и восточных регионах небольшой дождь и мокрый снег. Тем временем в остальных областях без существенных осадков. Ночью -3 – +2 градуса, в Карпатах -3 – -8, днем +1 – +6.
- В воскресенье существенных осадков не предвидится. Ночью -4 – +1, только в Карпатах -2 – -7 градусов. Днем +4 – +9, в Одесской области еще до +11 градусов.