Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли люди в Киеве и Хмельницкой области
В Украине 28 октября разбушевалась непогода. Из-за сильного ветра и падения деревьев погибли люди в Киеве и на Хмельнитчине.
В столице уже зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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В Киеве дерево убило мужчину
В Шевченковском районе столицы дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.
Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.
На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Находившийся в машине человек от госпитализации отказался.
Позже в МВД сообщили, что, к сожалению, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли 2 человека. А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте.
В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. Ликвидация последствий непогоды продолжается.
На Хмельнитчине дерево упало на мужчину
В Хмельницком районе в селе Клопотовцы Волковинецкой общины на мужчину упало дерево и придавило его. Спасатели достали тело пострадавшего. К сожалению, он погиб.
Дерево убило мужчину / Фото ГСЧС Хмельницкой области
Где еще падают деревья из-за непогоды
- На Бучанщине в селе Стоянка дерево упало на автомобиль. Из-за сильных порывов ветра припаркованный автомобиль повредила ветка. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Бучанщине дерево упало на авто / Фото полиции
- В парке Отрадный дерево упало прямо на киоск с людьми. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно.
Дерево упало на киоск: смотрите видео
- В Житомирской области из-за непогоды порывами ветра деревья повалило на дороги и автомобили. Кроме этого, в Житомире упала ель возле костела Святого Иоанна из Дукли.
Последствия непогоды в Житомирской области / Фото Суспильное
- В Тернопольской области на автодороге М-09, вблизи села Озерная и в Почаево на улице Старотаражской, в результате порывов ветра деревья упали на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. По состоянию на данный момент дороги расчищены. А в Кременецкой общине повреждена кровля недостроенного здания коммерческого назначения и кровля одного жилого дома.
- В Житомире на Огиенко повалило сразу несколько деревьев.
В Житомире упали деревья / Фото из соцсетей
Украинцам советуют придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.