В Украину идет потепление: разведка объяснила, как это повлияет на ход войны на Востоке

Погодные условия играют значительную роль в ходе войны России в Украине. За последние недели земля замерзла и из-за этого могут измениться условия передвижения по пересеченной местности.

Так, в связи с тем, что земля замерзла, за последние недели условия передвижения по пересеченной местности в Восточной Украине мало изменились. Об этом заявили британские разведчики.

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Как погода повлияет на ход войны на Востоке

8 февраля температура составляла около 0 градусов. На следующей неделе прогнозы свидетельствуют о том, что повышение температуры земли и таяние снега, вероятно, ухудшат условия передвижения на Донбассе.

Вероятно, они будут самыми худшими в середине – конце марта – из-за грязных погодных условий. Командиры с обеих сторон, скорее всего, постараются избежать планирования больших наступательных действий в такое время,

– отметили в разведке.

Однако ожидаемые политические или оперативные возможности могут перевесить такие опасения, как показало начало вторжения России в конце февраля 2022 года.

Когда закончится война

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не может позволить России затянуть войну – это плохой сценарий для нас. Следовательно, война закончится до конца этого года, в 2023 году.

Подоляк убежден, что Россия хочет "подвесить войну" и существенно снизить интенсивность боевых действий.