Так, у зв’язку з тим, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у Східній Україні мало змінилися. Про це заявили британські розвідники.

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Як погода вплине на хід війни на Сході

8 лютого температура була близько 0 градусів. Протягом наступного тижня прогнози свідчать про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать умови пересування на Донбасі.

Ймовірно, вони будуть найгіршими в середині – кінці березня – через надзвичайно брудні погодні умови. Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникнути планування великих наступальних дій у такий час,

– зазначили у розвідці.

Однак очікувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити такі побоювання, як показав початок вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року.

Коли закінчиться війна

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не може дозволити Росії затягнути війну – це поганий сценарій для нас. Відтак, війна закінчиться до кінця цього року, у 2023-му.

Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.