В Украине ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды на 5 июля

Погода в среду, 5 июля, будет жаркой. Однако переменная облачность и осадки позволят немного отдохнуть от палящего солнца.

По всей территории Украины столбики термометров будут показывать высокие температуры. Однако в некоторых регионах будет немного прохладнее.

К теме Зальет большинство областей: в Украине мощно ударит непогода

Где в Украине пройдут осадки

Ночью ожидаются кратковременные дожди Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Также там возможны грозы. В западных областях ночная температура будет составлять 13 – 18 градусов тепла. На Юге и в юго-восточных областях ночью будет жарче. Там ожидается +19…+24. На остальной территории Украины будет +16…+21.

Днем тоже возможны осадки. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются на Западе и в Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черкасской областях. На остальной территории осадков не будет. Дневная температура на Западе составит +23…+28. В южных и юго-восточных областях днем будет жарче. Столбики термометров будут показывать от 31 до 36 градусов тепла. В других регионах днем будет +27…+32.

По прогнозам синоптиков, ветер в среду будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду. Во время гроз возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +28...+30

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +28...+30

Винница – +29...+31

Одесса – +33...+35

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +31...+33

Запорожье – +33...+35

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31



Прогноз погоды на 5 июля. / Карта Укргидрометцентра.