24 Канал Новости Украины Воздух прогреется до +19, но дожди не отступают: как изменится погода в Украине
15 апреля, 20:00
Воздух прогреется до +19, но дожди не отступают: как изменится погода в Украине

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • С 16 по 18 апреля в Украине ожидаются дожди, которые охватят часть областей.
  • Температура будет достигать от 12 до 19 градусов днем, ночью – от 3 до 8 градусов.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать относительно теплая погода, без понижений ниже 0 градусов. Кое-где прогнозируют осадки в виде дождя.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Пригреет до +18, но ночные заморозки не отступают: прогноз погоды на 15 апреля

Какой будет погода в ближайшие дни?

Укргидрометцентр сообщает, что с 16 по 17 апреля в западных и северных областях пройдут незначительные дожди, в пятницу они затронут и центральные регионы. Уже 18 апреля осадки распространятся по большинству части страны.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, в дневное время уже ощутимо потеплеет – столбики термометров будут показывать значения в диапазоне от 12 до 19 градусов тепла.

К слову, предупреждают, что до 17 апреля будет постепенное развитие половодья на Десне ниже Новгород-Северского и ее притоке Сейм. Вода будет расти на 1 – 8 сантиметров, что может привести к перебоям с транспортом.

Будет удерживаться затопление поймы Десны возле Новгород-Северского с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском районе Черниговской области. И уровень опасности – желтый, 
говорится в сообщении синоптиков.

Что прогнозировали ранее?

  • Иван Семилит сообщал, что погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей Украины. Температурные показатели ощутимых изменений не претерпят, однако в ночные часы еще может быть прохладно.

  • Синоптик Виталий Постригань также предупреждал, что погода в Украине испортится в конце недели из-за усиления влияния циклонов. Дневные максимумы частично снизятся по сравнению с предыдущими днями.

  • Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что 16 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди на крайнем западе, возможны грозы и туманы. А уже потом в южных регионах и Крыму ожидаются сильные порывы ветра.