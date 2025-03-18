Возможны ли в Украине ураганные ветры
- Представительница Укргидрометцентра объяснила, что ураганный ветер – это более 32 метров в секунду.
- Синоптик ответила, возможны ли в Украине вообще такие сильные ветры.
В первой половине марта некоторые СМИ со ссылкой на метеорадар Ventusky писали, что Украину якобы накроет "мощный ураган". Впрочем, Укргидрометцентр опроверг эту информацию.
Но возможны ли в Украине вообще ураганные ветры – в интервью 24 Каналу объяснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Ураганные ветры в Украине
Наталья Птуха отметила, специалисты вообще не используют такую терминологию и советуют СМИ также не делать это.
Ураганный ветер – это больше, чем 32 метра в секунду. У нас такие скорости практически не наблюдаются, разве что на высокогорье, но там это нормально, такое бывает довольно часто,
– подчеркнула синоптик.
В Укргидрометцентре подчеркнули недопустимость распространения недостоверной и манипулятивной информации о погодных условиях. Обратили внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в области метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов.
Важно! 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.