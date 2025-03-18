Возможны ли в Украине ураганные ветры

В первой половине марта некоторые СМИ со ссылкой на метеорадар Ventusky писали, что Украину якобы накроет "мощный ураган". Впрочем, Укргидрометцентр опроверг эту информацию.

Но возможны ли в Украине вообще ураганные ветры – в интервью 24 Каналу объяснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Ураганные ветры в Украине

Наталья Птуха отметила, специалисты вообще не используют такую терминологию и советуют СМИ также не делать это.

Ураганный ветер – это больше, чем 32 метра в секунду. У нас такие скорости практически не наблюдаются, разве что на высокогорье, но там это нормально, такое бывает довольно часто,

– подчеркнула синоптик.

В Укргидрометцентре подчеркнули недопустимость распространения недостоверной и манипулятивной информации о погодных условиях. Обратили внимание, что анализ расчетных моделей без надлежащих знаний в области метеорологии приводит к искажению реальной картины погодных процессов.

Важно! 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.