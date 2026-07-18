Пригреет до +31, но дождь в западных областях: синоптик о погоде на выходных

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому на выходных ожидается преимущественно сухая погода, хотя в ряде регионов все же пройдут осадки.

Об этом заместитель начальника отдела коммуникаций Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил в комментарии 24 Канала.

Какую погоду прогнозируют?

В целом сейчас на территории Украины преобладает область повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидаем, что в ближайшие 3 суток, в период с 18 по 20 июля, погода по территории будет разнообразной,

– рассказал Семилит.

В то же время в западные области активный атмосферный фронт с запада принесет умеренные дожди.

В воскресенье, 19 июля, осадки распространятся также на Житомирскую и Винницкую области. Синоптик отметил, что днем местами дожди будут значительными и будут сопровождаться грозами. А кое-где возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11…+19 градусов. Днем ожидается повышение до +22…+27 градусов. К концу недели и в начале следующей недели воздух прогреется до +26…+31 градуса, за исключением западных областей.

Напомним, ранее сообщалось о преимущественно сухой погоде в большинстве регионов. А в западных регионах ночью местами ожидается туман.