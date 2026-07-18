Про це заступник начальника відділу комунікації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив у коментарі 24 Каналу.

Яку прогнозують погоду?

Загалом зараз на території України переважає поле підвищеного атмосферного тиску. Тому очікуємо, що у наступні 3 доби, протягом 18 – 20 липня, буде різна погода по території,

– розповів Семиліт.

Водночас у західні області активний атмосферний фронт із заходу принесе помірні дощі.

У неділю, 19 липня, опади поширяться також на Житомирську та Вінницьку області. Синоптик зауважив, що вдень місцями дощі будуть значними та супроводжуватимуться грозами. А подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря уночі становитиме +11…+19 градусів. Удень очікується підвищення до +22...+27 градусів. До кінця тижня та на початку нового повітря прогріється до +26...+31 градуса, за винятком західних областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про переважно суху погоду у більшості регіонів. А у західних регіонах уночі місцями очікується туман.