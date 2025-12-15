Накроют ли дожди или снег Украину в ближайшее время
- Синоптики не прогнозируют значительных осадков в Украине с 16 по 18 декабря, но возможен незначительный мокрый снег.
- Туман ожидается ночью и утром 16 декабря в восточных, центральных и северных регионах и в Запорожской области.
Значительных осадков в течение ближайших дней синоптики в Украине не прогнозируют. Впрочем, кое-где украинцам все же стоит ожидать мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Где выпадет снег в Украине, а кому ждать дождей на этой неделе
Где будут осадки, и какие?
По данным синоптиков, существенных осадков в период с 16 по 18 декабря в Украине не будет. Лишь в ночное время во вторник, 16 декабря. на Левобережье возможен незначительный мокрый снег, на дорогах местами возможна гололедица.
Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром 16 декабря, который будет наблюдаться в восточных и большинстве центральных, а также Запорожской областях. Аналогичное явление возможно и в северной части страны.
Что ждать в ближайшее время от погоды?
В целом погода в Украине в течение недели с 15 до 21 декабря будет характеризоваться несущественными изменениями температуры и слабым ветром. Кое-где ожидаются небольшие осадки в виде снега или дождя.
Также ранее сообщали, что на этой неделе по сравнению с прошлой ожидается повышение температуры на 2 – 4 градусов, но за исключением востока и северо-востока. В то же время сильного потепления не прогнозируют.
Кроме вышеупомянутого, как уже отмечали, метеорологической зимы в Украине пока не наблюдается из-за плюсовых температурных показателей. В целом в последние годы зимы в нашем регионе становятся теплее.