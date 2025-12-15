Накроют ли дожди или снег Украину в ближайшее время

Значительных осадков в течение ближайших дней синоптики в Украине не прогнозируют. Впрочем, кое-где украинцам все же стоит ожидать мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будут осадки, и какие?

По данным синоптиков, существенных осадков в период с 16 по 18 декабря в Украине не будет. Лишь в ночное время во вторник, 16 декабря. на Левобережье возможен незначительный мокрый снег, на дорогах местами возможна гололедица.

Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром 16 декабря, который будет наблюдаться в восточных и большинстве центральных, а также Запорожской областях. Аналогичное явление возможно и в северной части страны.

Что ждать в ближайшее время от погоды?