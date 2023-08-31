Украину снова накроет мощная гроза: где и на сколько задержится непогода

В последний день лета и начале осени в части областей снова пройдут дожди и грозы. Из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение.

В четверг, 31 августа, ожидается переменная облачность, на Западе с прояснениями. Где снова пройдут дожди и грозы, пишет 24 Канал.

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В каких областях снова пройдет гроза

Укргидрометцентр прогнозировал, что ночью 31 августа в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях днем на Правобережье будут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков.

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Прогноз погоды на 31 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

1 сентября в большинстве областей, ночью 2 сентября в южных, центральных и восточных областях кратковременные дожди с грозами, на остальной территории, в субботу днем в Украине без осадков,

– отметили синоптики.

В начале осени ночью на Западе +10...+15, днем +18...+23. Тем временем в других регионах ночью 1 сентября +15...+21, 2 сентября +11...+17. Днем +21...+26. Только в пятницу на востоке до 32 градусов тепла.

Кстати, по ориентировочным прогнозам на картах, в части областей, в частности, западных, грозы будут, по меньшей мере, до 4 сентября.

Ориентировочный прогноз на 4 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра