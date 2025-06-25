Будет ли +37 в июле: ответ Укргидрометцентра
- В начале июля в Украине ожидается влияние антициклона, что обусловит солнечную погоду с повышением температур до +33 градусов.
- На Юге и Востоке будет более 30 градусов.
Нынешние май и июнь удивили холодной погодой. В конце весны были заморозки, а в начале лета – дожди. Это совсем не похоже на прошлый год. Но в июле все должно измениться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Какая погода будет в июле 2025 в Украине
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в начале июля на погоду в Украине будет влиять антициклон.
Это означает, что погода у нас будет без осадков, больше солнечных прояснений и повышение температурных показателей. Начиная с середины недели, возможно, где-то до +33 градусов,
– сказала она.
Однако Птуха добавила, что эти данные еще будут уточнять.
Сейчас информация синоптиков такова. На большинстве территории Украины днем должно быть +25...+30 градусов, ночью +15...+20 градусов. Речь о Западе, Севере и Центре. А вот на Юге и Востоке – более 30 градусов.
Пока что о безумной жаре в +37 градусов, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы, речь не идет.