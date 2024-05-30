Будет ли в июне +40, когда прекратятся грозы и ждать ли похолодания: интервью с синоптиком

Начало лета в Украине будет дождливым, местами даже с грозами. Впрочем, уже через несколько дней пригреет до +32 градусов. Правда, такая летняя жара будет еще не везде.

Какой будет погода в июне в Украине, когда прекратятся дожди и грозы, ждать ли похолодания в первый месяц лета – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда и в каких областях будет жарче всего

Май в Украине заканчивается теплой погодой с дождями. А какой будет температура в ближайшие дни, в начале лета? Ждать ли нам уже более 30 градусов тепла?

31 мая и 1 июня на Востоке и в Крыму ожидается до +32 градусов. Также 1-го числа в большинстве южных и центральных областей может прогреться воздух.

Остальная территория 31 мая +21 – +26 градусов, а 1 июня – +24 – +29 градусов.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Как долго еще будут лить дожди и грозы

Украину снова накрыли дожди и грозы. Как долго они будут, или ждать ливней на следующей неделе?



Это уже дожди летнего теплого периода, кратковременные. То есть в течение дня могут начаться, но потом быстро завершаются, и даже может выглядывать солнышко.

Они имеют даже более локальный, иногда мозаичный характер. В одном месте может быть дождь или даже ливень, одновременно в другом – светить солнце.



Кое-где также могут быть и грозы.

В четверг – пятницу наиболее интенсивные дожди будут лить по Правобережью. А в субботу – понедельник интенсивность осадков снижается. Они уже будут очень локальные и меньшие.

Немножко больше осадков может быть во вторник, 4 июня. Потому что по Правобережью – преимущественно в западных и северных областях – будет проходить атмосферный фронт.

Сколько еще будут дожди в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда прекратятся осадки?

Начиная с 5 – 6 июня свое влияние на Украину усилит антициклон – поле повышенного давления из Центральной Европы и Запада.

И поэтому 5 – 7, даже немного и 8 июня, будет преобладать погода без осадков. Их будет намного меньше.

В дальнейшем уже сложно говорить. Ситуация, конечно, может измениться.

Будет ли в июне рекордная жара

Месячное количество осадков в июне ожидается 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171, что в пределах нормы.

Какая будет погода в июне в целом? Возможно ли, что первый месяц лета будет жарче, чем в предыдущие годы?

Пока нет расчетов о значительной жаре в июне. Для первой декады июня мы также не наблюдаем какие-то очень значительные значения температуры.

В целом, по прогнозу специалистов, средняя месячная температура ожидается +19 – +23 градуса. В горных районах традиционно ниже, в частности, +16 – +19 градусов.

Это на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы, но не критично. Надеемся, что такой (сильной – 24 Канал) жары все же не будет. Хотя, конечно, несколько дней с высокими значениями температуры абсолютно не исключены.

Сильная жара пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Учитывая глобальные климатические изменения, сохраняется тенденция, что в этот период в широтах Украины все чаще бывают несколько дней, когда максимальные дневные температурные показатели довольно высокие.

Если говорить о климатических характеристиках, то, что было когда-то зафиксировано, то абсолютный максимум в июне у нас составлял +32 – +38,5 градуса. В Одесской, Луганской, Харьковской и Херсонской местами даже +39 – +39,8.

Но это не исторический максимум вообще за всю историю наблюдений, которые были. Это за 150 лет.

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Ждать ли похолодание летом

Будет ли еще в июне похолодание, или все же тенденция идет к потеплению, стабильной погоде?



Пока ожидаем, что будет более стабильная погода. По крайней мере вот первая половина первой декады.

Ориентировочно до 5 июня температурные показатели будут в тех пределах, которые есть сейчас. Даже немного выше могут быть.