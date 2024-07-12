На Киев надвигается затяжная гроза
12 июля 2024, 14:10Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупреждают, что в пятницу, 12 июля, Киев накроет непогода. В столице ожидается гроза.
Такие погодные условия будут сохраняться до конца суток. Объявлен І уровень опасности.
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Гроза в Киеве продлится до конца суток
Грозу ожидают уже в ближайший час.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза.️ І уровень опасности, желтый,
– говорится в объявлении Укргидрометцентра.
У КГВА просят киевлян и гостей города не пугаться звуков грома.
Власти Киева также напоминает, куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций во время непогоды:
- при подтоплении проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419;
- если упало дерево или сломались ветви – в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
- когда падение деревьев или веток угрожает жизни – к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);
- при травмировании людей – 103;
- в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков нужно обращаться по номерам: 0503873542 (телефоны ЦОДР).