В ночь на Рождество Киев и область накрыла настоящая зимняя вьюга

Рождество принесло с собой снег в украинскую столицу. Все службы работают для того, чтобы расчистить дороги и сделать город более безопасным.

Из-за ночной снежной метели в Киеве 25 декабря вырос риск ДТП, также задерживается движение городского транспорта.

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Киев заснежило: на дороги пришла гололедица

В КГГА сообщили, что к уборке снега и противогололедной обработке в Киеве привлечены 294 единицы техники "Киевавтодора"

Кроме того, 315 работников в составе 45 бригад по ручной уборке "Киевавтодора" очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

Коммунальщики обрабатывают дороги, мосты, спуски и подъемы противогололедными средствами. В сутки использовано более 397 тонн соли и 3 тонны песка.

Также к уборке снега во дворах привлечены управляющие компании. А зеленые зоны убирают 636 работников и 59 единиц техники "зеленстроев".

Киев заснежило: видео

Согласно прогнозу синоптиков, 25 декабря в Киеве ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица, порывы ветра 17 – 22 м/с. В ГСЧС предупредили, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Призываем водителей быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков,

– сообщили в КГГА.

В КГВА уточнили, что в общей сложности дорожные и коммунальные службы города вместе привлекли почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек.

В городе усложнено движение

Сначала в КГВА сказали, что ситуация контролируемая, однако впоследствии в городе появилась задержка движения трамваев. Теперь движение возобновлено, однако они курсируют с отклонением от графика.

Кроме этого, на улице Автозаводской – ДТП с участием городского транспорта. Из-за этого там перекрывали движение, однако на момент публикации он уже восстановлен.

Также сообщается, что на некоторых дорогах образовался "сплошной каток".

Какая ситуация в области

В Киевской ОВА сообщили, что в Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог. По состоянию на утро 25 декабря над преодолением последствий осадков работает 124 единиц техники. Также к работам привлечен 151 работник.

В настоящее время использовано 2 292 тонны песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна.

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