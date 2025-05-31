Похожи на рыбью чешую: в небе над Киевом увидели облака необычной формы

В субботу, 31 мая, в Киеве на небе можно было увидеть необычные облака. Внешне они напоминали рыбью чешую.

Такое явление имели возможность увидеть и жители Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал.

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В небе над Киевом заметили необычные облака

В последний день весны в Киеве глаз горожан радовали облака, которые похожи на рыбью чешую. Вероятно, они являются высококучевыми. Стоит отметить, что такие облака обычно возникают в результате конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе, а также вследствие постепенного восхождения воздуха перед холодным фронтом.

В Киеве наблюдают облака необычной формы / Фото, предоставлены 24 Каналу

В то же время в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского уточнили, что в последний день весны 2025 года над столицей можно наблюдать перистые волокнистые и высококучевые пластинчатые пластинчатообразные облака.



Облачное небо над Киевом / Фото Ирины Выхрущ

По народным приметам, высококучевые облака могут свидетельствовать о том, что погода изменится уже в ближайшее время. Обычно они белые или серые и имеют вид слоев, построенных из пластинчатых или округлых масс и валов.



Над Киевом заметили необычные облака / Фото Тимура Еремьянца

Они могут иметь затененные части, что отличает их от перисто-кучевых облаков, которые относятся к облакам верхнего уровня.

Добавим, что на 1 июня в Украине также прогнозируют переменную облачность. В части областей будут дожди, местами возможны грозы.