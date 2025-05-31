Таке явище мали можливість побачити й мешканці Київської області. Про це повідомляє 24 Канал.

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У небі над Києвом помітили незвичні хмари

В останній день весни у Києві око містян тішили хмари, які схожі на риб'ячу луску. Ймовірно, вони є висококупчастими. Варто зазначити, що такі хмари зазвичай виникають у результаті конвекції в нестабільно стратифікованому повітрі, а також унаслідок поступового сходження повітря перед холодним фронтом.

У Києві спостерігають хмари незвичної форми / Фото, надані 24 Каналу

Водночас у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського уточнили, що в останній день весни 2025 року над столицею можна спостерігати перисті волокнисті та висококупчасті пластинчастовидні хмари.



Хмарне небо над Києвом / Фото Ірини Вихрущ

За народними прикметами, висококупчасті хмари можуть свідчити про те, що погода зміниться вже найближчим часом. Зазвичай вони є білими або сірими та мають вигляд шарів, побудованих із пластинчастих чи округлих мас і валів.



Над Києвом помітили незвичні хмари / Фото Тимура Єремьянца

Вони можуть мати затінені частини, що відрізняє їх від перисто-купчастих хмар, які належать до хмар верхнього рівня.

Додамо, що на 1 червня в Україні також прогнозують мінливу хмарність. У частині областей будуть дощі, місцями можливі грози.