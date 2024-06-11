На Киев и область надвигаются грозы, в других областях – дожди и шквалы ветра

По прогнозу синоптиков, на Киев и область 12 июня надвигаются грозы. Однако и в других областях Украины ожидаются осадки, а местами град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отметим, что синоптики объявили I уровень опасности, желтый на 12 июня.

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Грозы в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в среду, 12 июня, облачно с прояснениями, грозы, а также значительные дожди. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +25.

Прогноз погоды на 12 июня по Киевской области. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров за секунду. Температура ночью +14 – 19, днем +20 – 25; в Киеве ночью +16 – 18, днем +21 – 23,

– указали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и в Киеве.

"12 июня грозы, значительные дожди", – отметили там.

В регионах Украины прогнозируют осадки

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый на 12 июня. Согласно с прогнозами синоптиков, в большинстве областей будут грозы. В северных, Винницкой и Черкасской областях – дожди. Днем в центральных, южных и восточных областях местами прогнозируют град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.



В среду, 12 июня, в Украине будет непогода / Фото Укргидрометцентр