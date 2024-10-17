Температура упадет до 0: на Киев надвигаются сильные заморозки

На Киевщине в ближайшее время прогнозируют сильные заморозки. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от 0 до 3 грудусов.

Об этом сообщил Украинский гидрометцетр. Там предупреждают о II уровне опасности – оранжевый.

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На Киев надвигаются сильные заморозки

Ночью 18 октября на Киевщине сильные заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, температура днем от 7 до 12 градусов тепла, без осадков.

В Киеве завтра ночью заморозки в воздухе от 0 до 2 градусов, температура днем от 8 до 10 градусов тепла. Отмечают, что это І уровень опасности, желтый.

По области ночью 18-20 октября сильные заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов,

– говорится в сообщении.

Напомним, что на 17 октября синоптики прогнозировали заморозки на Западе и Севере Украины. Поэтому в этих регионах украинцы делают фото и видео первых зимних явлений. 24 Канал собрал их.