Как долго продлятся заморозки в Киеве: прогнозы синоптиков

В Киеве прогнозируют заморозки в течение нескольких дней. Синоптики предупреждают жителей столицы и Киевщины об опасных метеорологических явлениях.

Такие погодные условия приведут к повреждению растений и деревьев, что рано цветут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Киеве в ближайшие несколько дней

Каждую ночь до 11 апреля включительно синоптики прогнозируют заморозки в Киеве и регионе. В столице температура воздуха снизится до -2 градусов мороза, там объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Тогда как в области столбики термометров опустятся до -5 градусов мороза, синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

К слову, в первые выходные апреля в Украину пришло резкое похолодание. В некоторых областях Украины выпал снег. По данным представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, сейчас в страну поступает холодный воздух арктического происхождения с северных направлений.

В результате образуется активный циклон, что приводит к осложнению погодных условий и похолоданию. Впрочем, сильный снег в Украине пока не прогнозируют.