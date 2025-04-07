Такі погодні умови призведуть до пошкодження рослин та дерев, що рано квітнуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Києві в найближчі кілька днів

Щоночі до 11 квітня включно синоптики прогнозують заморозки в Києві та регіоні. У столиці температура повітря знизиться до -2 градусів морозу, там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Тоді як в області стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів морозу, синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

До слова, в перші вихідні квітня до України прийшло різке похолодання. У деяких областях України випав сніг. За даними представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, наразі до країни надходить холодне повітря арктичного походження з північних напрямків.

Внаслідок цього утворюється активний циклон, що призводить до ускладнення погодних умов і похолодання. Втім, сильний сніг в Україні поки не прогнозують.