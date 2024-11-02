В Киевской области ухудшилась погода: люди без света, ветер ломает деревья

В субботу, 2 ноября, местные власти Киевщины сообщили об ухудшении погодных условий. В области фиксируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Непогода в Киевской области

Так, на Киевщине ухудшение погодных условий. Из-за непогоды там повреждены 22 электросети

Из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и падения веток и деревьев на провода пока зафиксированы повреждения 22 линий среднего класса напряжения по всей области. Об этом сообщают ДТЭК Киевские региональные электросети,

– пишут в КГГА.

Специалисты в усиленном режиме уже работают над восстановлением сетей.

"Из-за угрозы обрывов проводов будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – уточнили в КОВА.

Непогода в Киевской области / фото КОВА

К слову, завтра, 3 ноября, в Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 5 – 7 градуса тепла.