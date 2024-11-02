Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Негода у Київській області

Так, на Київщині погіршення погодних умов. Через негоду там пошкоджено 22 електромережі

Через пориви вітру до 20 метрів за секунду і падіння гілок та дерев на проводи наразі зафіксовані пошкодження 22 ліній середнього класу напруги по всій області. Про це повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі,

– пишуть у КМДА.

Фахівці у посиленому режимі вже працюють над відновленням мереж.

"Через загрозу обривів проводів будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", – уточнили у КОВА.

Негода у Київській області / фото КОВА

До слова, завтра, 3 листопада, у Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла. У Києві вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 5 – 7 градуси тепла.