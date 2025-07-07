На Одесскую область надвигается циклон Gabriel: прогноз погоды до 13 июля
- Циклон Gabriel принесет в Одесскую область жаркий влажный воздух, с кратковременными дождями и грозами 8 – 10 июля.
- Ожидаются тропические ночи с температурой 20 – 25°, днем 31 – 36°.
В Одесскую область надвигается циклон Gabriel. Он принесет жаркий влажный воздух уже в ближайшее время.
У гидрометцентре Черного и Азовского морей рассказали, какой будет погода в Одесской области в ближайшие дни, передает 24 Канал.
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Какой будет погода в Одесской области
Синоптики рассказали, что до конца недели, 13 июля, на погодные условия Одесской области будет влиять небольшой циклон GABRIEL. Он будет перемещаться над центральной Европой.
Циклон принесет в Одесскую область жаркий влажный воздух.
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10 июля, а на севере области и 8 июля прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Ожидаются тропические ночи 20 – 25°, днем 31 – 36°, вдоль побережья 27 – 29°,
– говорится в прогнозе.
Температура моря – 20 – 21°. Ожидается легкое волнение моря.
Погода в Одесской области / График Укргидрометцентра
10 июля придет холодный фронт, который принесет в область непродолжительное облегчение. Но после этого температура воздуха снова пойдет вверх.
Учитывая погодные условия, сохраняется в области и чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).