На Одесскую область надвигается циклон Gabriel: прогноз погоды до 13 июля

В Одесскую область надвигается циклон Gabriel. Он принесет жаркий влажный воздух уже в ближайшее время.

У гидрометцентре Черного и Азовского морей рассказали, какой будет погода в Одесской области в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Какой будет погода в Одесской области

Синоптики рассказали, что до конца недели, 13 июля, на погодные условия Одесской области будет влиять небольшой циклон GABRIEL. Он будет перемещаться над центральной Европой.

Циклон принесет в Одесскую область жаркий влажный воздух.

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10 июля, а на севере области и 8 июля прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ожидаются тропические ночи 20 – 25°, днем 31 – 36°, вдоль побережья 27 – 29°,

– говорится в прогнозе.

Температура моря – 20 – 21°. Ожидается легкое волнение моря.

Погода в Одесской области / График Укргидрометцентра

10 июля придет холодный фронт, который принесет в область непродолжительное облегчение. Но после этого температура воздуха снова пойдет вверх.

Учитывая погодные условия, сохраняется в области и чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).