У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, якою буде погода на Одещині найближчими днями, передає 24 Канал.

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Якою буде погода на Одещині

Синоптики розповіли, що до кінця тижня, 13 липня, на погодні умови Одещини впливатиме невеликий циклон GABRIEL. Він буде переміщуватися над центральною Європою.

Циклон принесе до Одеської області жарке вологе повітря.

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10 липня, а на півночі області й 8 липня прогнозують короткочасні дощі та грози.

Очікуються тропічні ночі 20 – 25°, вдень 31 – 36°, вздовж узбережжя 27 – 29°,

– йдеться у прогнозі.

Температура моря – 20 – 21°. Очікується легке хвилювання моря.

Погода на Одещині / Графік Укргідрометцентру

10 липня прийде холодний фронт, який принесе в область нетривале полегшення. Але після цього температура повітря знову піде вгору.

Зважаючи на погодні умови, зберігається в області й надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).