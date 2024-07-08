До +38 и местами небольшой дождь: прогноз погоды на 9 июля
Источник:Укргидрометцентр
В некоторых регионах Украины во вторник, 9 июля, ожидается переменная облачность. Однако столбики термометров все же будут показывать высокие показатели температуры.
В определенных областях также может пройти небольшой кратковременный дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.
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Погода в Украине 9 июля
Синоптики прогнозируют 9 июля в западных и восточных, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозу. А вот на остальной территории ожидается небольшая облачность и без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, порывы которого будут достигать до 5 – 10 метров в секунду.
Температурные показатели в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будут в пределах +20 – +25. Днем прогнозируют сильную жару от +35 – +38.
На остальной территории ночью будет в пределах +15 – +20, а днем +28 – +33. Синоптики прогнозируют в большинстве западных областей +25 – +30.
Температура в регионах Украины
- Киев +30...+32,
- Ужгород +30...+32,
- Львов +27...+29,
- Ивано-Франковск +27...+29,
- Тернополь +27...+29,
- Черновцы +27...+29,
- Хмельницкий +27...+29,
- Луцк +27...+29,
- Ровно +27...+29,
- Житомир +28...+30,
- Винница +31...+33,
- Одесса +35...+37,
- Николаев +35...+37,
- Херсон +35...+37,
- Симферополь +34...+36,
- Кропивницкий +33...+35,
- Черкассы +31...+33,
- Чернигов +29...+31,
- Сумы +30...+32,
- Полтава +34...+36,
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +35...+37,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +32...+34,
- Харьков +34...+36.