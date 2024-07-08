До +38 и местами небольшой дождь: прогноз погоды на 9 июля

В некоторых регионах Украины во вторник, 9 июля, ожидается переменная облачность. Однако столбики термометров все же будут показывать высокие показатели температуры.

В определенных областях также может пройти небольшой кратковременный дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.

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Погода в Украине 9 июля

Синоптики прогнозируют 9 июля в западных и восточных, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозу. А вот на остальной территории ожидается небольшая облачность и без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, порывы которого будут достигать до 5 – 10 метров в секунду.

Температурные показатели в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будут в пределах +20 – +25. Днем прогнозируют сильную жару от +35 – +38.

На остальной территории ночью будет в пределах +15 – +20, а днем +28 – +33. Синоптики прогнозируют в большинстве западных областей +25 – +30.

Температура в регионах Украины

Киев +30...+32,

Ужгород +30...+32,

Львов +27...+29,

Ивано-Франковск +27...+29,

Тернополь +27...+29,

Черновцы +27...+29,

Хмельницкий +27...+29,

Луцк +27...+29,

Ровно +27...+29,

Житомир +28...+30,

Винница +31...+33,

Одесса +35...+37,

Николаев +35...+37,

Херсон +35...+37,

Симферополь +34...+36,

Кропивницкий +33...+35,

Черкассы +31...+33,

Чернигов +29...+31,

Сумы +30...+32,

Полтава +34...+36,

Днепр +35...+37,

Запорожье +35...+37,

Донецк +34...+36,

Луганск +32...+34,

Харьков +34...+36.



Погода в Украине 9 июля / Карта Укргидрометцентра