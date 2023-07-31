Лето в разгаре, но местами будут грозы и дожди: прогноз погоды на 1 августа

31 июля 2023, 14:50
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Погода во вторник, 1 августа, будет с переменной облачностью. Последний месяц лета начнется с гроз и кратковременных дождей в регионах.

Солнечно и сухо будет в западных областях, а вот на остальных территориях – кратковременные дожди освежат воздух. Тем не менее лето в разгаре, поэтому температура воздуха может местами подняться до +32 градусов.

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Какая будет погода в первый день августа

Почти в большинстве регионов на Западе, Севере и Центре столбики термометров днем будут показывать +25...+27 градусов. Несколько жарче будет на Востоке и Юге, где температура воздуха может прогреться до +27...+31 градусов.

Погода во вторник, 1 августа, будет с переменной облачностью. Однако в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях – кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Следует отметить, что осадки будут незначительными, поэтому жара может вернуться в любой момент.

В Киеве, 1 августа, также прогнозируют кратковременные осадки с переменной облачностью. Синоптики также предупреждают о незначительном повышении температуры в столице до +27 градусов.

Ветер ожидается южный, местами – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +25...+27;
  • Ужгород – +25...+27;
  • Львов – +25...+27;
  • Ивано-Франковск – +25...+27;
  • Тернополь – +25...+27;
  • Черновцы – +26...+28;
  • Хмельницкий – +25...+27;
  • Луцк – +25...+27;
  • Ровно – +25...+27;
  • Житомир – +25...+27;
  • Винница – +26...+28;
  • Одесса – +27...+29;
  • Николаев – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Симферополь – +28...+30;
  • Кропивницкий – +26...+28;
  • Черкассы – +24...+24;
  • Чернигов – +25...+27;
  • Суммы – +25...+27;
  • Полтава – +26...+28;
  • Днепр – +27...+29;
  • Запорожье – +29...+31;
  • Донецк – +28...+30;
  • Луганск – +29...+31;
  • Харьков – +29…+31.


Прогноз погоды на 1 августа.

Обратите внимание! Во вторник, 1 августа, в Тернопольской, Винницкой и Донецкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Автор: Анжеліка Байбак