Лето в разгаре, но местами будут грозы и дожди: прогноз погоды на 1 августа
Погода во вторник, 1 августа, будет с переменной облачностью. Последний месяц лета начнется с гроз и кратковременных дождей в регионах.
Солнечно и сухо будет в западных областях, а вот на остальных территориях – кратковременные дожди освежат воздух. Тем не менее лето в разгаре, поэтому температура воздуха может местами подняться до +32 градусов.
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Какая будет погода в первый день августа
Почти в большинстве регионов на Западе, Севере и Центре столбики термометров днем будут показывать +25...+27 градусов. Несколько жарче будет на Востоке и Юге, где температура воздуха может прогреться до +27...+31 градусов.
Погода во вторник, 1 августа, будет с переменной облачностью. Однако в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях – кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Следует отметить, что осадки будут незначительными, поэтому жара может вернуться в любой момент.
В Киеве, 1 августа, также прогнозируют кратковременные осадки с переменной облачностью. Синоптики также предупреждают о незначительном повышении температуры в столице до +27 градусов.
Ветер ожидается южный, местами – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +25...+27;
- Ужгород – +25...+27;
- Львов – +25...+27;
- Ивано-Франковск – +25...+27;
- Тернополь – +25...+27;
- Черновцы – +26...+28;
- Хмельницкий – +25...+27;
- Луцк – +25...+27;
- Ровно – +25...+27;
- Житомир – +25...+27;
- Винница – +26...+28;
- Одесса – +27...+29;
- Николаев – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Симферополь – +28...+30;
- Кропивницкий – +26...+28;
- Черкассы – +24...+24;
- Чернигов – +25...+27;
- Суммы – +25...+27;
- Полтава – +26...+28;
- Днепр – +27...+29;
- Запорожье – +29...+31;
- Донецк – +28...+30;
- Луганск – +29...+31;
- Харьков – +29…+31.