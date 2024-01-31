Где будет мокрый снег, дождь и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 1 февраля
Погода в Украине в четверг, 1 февраля, будет облачной с прояснениями. В большинстве областей днем мороза не будет, только на Сумщине возможна нулевая температура.
В некоторых регионах прогнозируют дождь и мокрый снег. Кроме того, синоптики предупредили об умеренной снеголавинной опасности, то есть 2 уровень, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Смотрите также Холод или потепление: ударят ли сильные морозы в начале февраля
Какой будет погода в регионах Украины
Осадков в Украине не прогнозируют, исключение – Запад и Житомирская область. Там будет небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер в большинстве областей будет юго-западный и составит 7 – 12 метров в секунду, днем – в западных областях порывы ветра могут достичь 5 – 20 метров в секунду.
Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 2 – 7 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла,
– рассказали синоптики.
В Карпатах ночью прогнозируют 3 – 8 градусов мороза, днем – от 0 до 5 мороза.
Что касается Киевской области, то там будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, ветер прогнозируют юго-западный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду. Ночью будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем – 1 – 6 градус тепла.
В столице Украины нулевая температура ночью и 3 – 5 градусов тепла днем.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +3...+5
- Ужгород – +2...+4
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Винница – +3...+5
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – 0...+2
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +3...+5
Прогноз погоды в Украине 1 февраля / Карта Укргидрометцентра