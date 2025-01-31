Дождь, мокрый снег и туман: прогноз погоды на 1 февраля
В субботу, 1 февраля, погода в Украине будет облачной. В некоторых регионах возможны умеренные дожди, мокрый снег и туман.
По всей стране в основном будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики сообщают, что в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, возможны умеренные дожди. В то же время на Закарпатье выпадет небольшой мокрый снег. В южных и восточных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман.
По всей стране преимущественно будет северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако, на востоке возможны порывы южного ветра.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днем – от +2 до +7 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать от +3 до +8 градусов тепла, а в течение дня – от +7 до +12 градусов тепла.
В Карпатах выпадет снег, а температура воздуха составит от 0 до -4 градусов мороза.
Какой будет погода в областных центрах
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра
- Киев +4...+6
- Ужгород +5...+7
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +2...+4
- Ровно +2...+4
- Житомир +2...+4
- Винница +3...+5
- Одесса +8...+10
- Николаев +9...+11
- Херсон +9...+11
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +3...+5
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +6...+8
- Запорожье +7...+9
- Донецк +6...+8
- Луганск +5...+7
- Харьков +5...+7