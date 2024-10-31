В Украине грядет значительное потепление – вплоть до +19: прогноз погоды на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, по Украине ожидается переменная облачность. В то же время в большинстве регионов ожидается значительное потепление, местами солнце пригреет до +19.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода по Украине

Синоптики сообщают, что 1 ноября по Украине осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15 – 20 метров за секунду.

Температура ночью опустится до +3...+8, на побережье Черного моря будет до +11. Днем столбики покажут +11...+16, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской области и в Крыму потепление до +19, на высокогорье Карпат +7...+12.

Погода в областных центрах

Киев +12...+14

Ужгород +12...+14

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +13...+15

Черновцы +15...+13

Хмельницкий +14...+16

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +12...+14

Винница +15...+17

Одесса +15...+17

Николаев +14...+16

Херсон +13...+15

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +12...+14

Чернигов +12...+14

Сумы +12...+13

Полтава +12...+14

Днепр +12...+14

Запорожье +12...+14

Донецк +11...+13

Луганск +10...+12

Харьков +11...+13

Прогноз погоды на 1 ноября / Карта Укргидрометцентра