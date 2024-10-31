В Украине грядет значительное потепление – вплоть до +19: прогноз погоды на 1 ноября

31 октября 2024, 15:21
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Автор: Дмитрий Усик

В пятницу, 1 ноября, по Украине ожидается переменная облачность. В то же время в большинстве регионов ожидается значительное потепление, местами солнце пригреет до +19.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода по Украине

Синоптики сообщают, что 1 ноября по Украине осадков не ожидается. Ветер западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15 – 20 метров за секунду.

Температура ночью опустится до +3...+8, на побережье Черного моря будет до +11. Днем столбики покажут +11...+16, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской области и в Крыму потепление до +19, на высокогорье Карпат +7...+12.

Погода в областных центрах

  • Киев +12...+14
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +13...+15
  • Ивано-Франковск +16...+18
  • Тернополь +13...+15
  • Черновцы +15...+13
  • Хмельницкий +14...+16
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Винница +15...+17
  • Одесса +15...+17
  • Николаев +14...+16
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +14...+16
  • Кропивницкий +12...+14
  • Черкассы +12...+14
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +12...+13
  • Полтава +12...+14
  • Днепр +12...+14
  • Запорожье +12...+14
  • Донецк +11...+13
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +11...+13

Прогноз погоды на 1 ноября / Карта Укргидрометцентра