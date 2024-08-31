Будут ли дожди в первый день осени: прогноз погоды в Украине на 1 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в этот день обойдется без дождей.
Поэтому жителям всех областей можно спокойно оставлять зонт дома. Однако он непременно понадобится позже, ведь дождливую осень никто не отменял.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 1 сентября ни в одной из областей дождей не будет. В то же время будет довольно ветрено. Ветер восточный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать +14...+19, в южных и восточных областях несколько теплее – там +18...+23. Днем же отметки термометра будут показывать в среднем +27...+32.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +28...+30
- Львов +27...+29
- Ивано-Франковск +27...+29
- Тернополь +27...+29
- Черновцы +27...+29
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +27...+29
- Ровно +27...+29
- Житомир +29...+31
- Винница +29...+31
- Одесса +28...+30
- Николаев +29...+31
- Херсон +28...+30
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +29...+31
- Сумы +30...+32
- Полтава +30...+32
- Днепр +29...+31
- Запорожье +30...+32
- Донецк +30...+32
- Луганск +30...+32
- Харьков +30...+32
Прогноз погоды на 1 сентября / Укргидрометцентр