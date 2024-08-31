Будут ли дожди в первый день осени: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

31 августа 2024, 14:28
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в этот день обойдется без дождей.

Поэтому жителям всех областей можно спокойно оставлять зонт дома. Однако он непременно понадобится позже, ведь дождливую осень никто не отменял.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 1 сентября ни в одной из областей дождей не будет. В то же время будет довольно ветрено. Ветер восточный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +14...+19, в южных и восточных областях несколько теплее – там +18...+23. Днем же отметки термометра будут показывать в среднем +27...+32.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +28...+30
  • Львов +27...+29
  • Ивано-Франковск +27...+29
  • Тернополь +27...+29
  • Черновцы +27...+29
  • Хмельницкий +29...+31
  • Луцк +27...+29
  • Ровно +27...+29
  • Житомир +29...+31
  • Винница +29...+31
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +29...+31
  • Херсон +28...+30
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +29...+31
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +30...+32

Прогноз погоды на 1 сентября / Укргидрометцентр