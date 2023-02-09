Переменная облачность и отсутствие осадков: прогноз погоды в Украине на 10 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 10 февраля, обещает украинцам ласковую зиму с небольшими "минусами" на термометрах. Однако ночью холод будет достаточно ощутимым.
Так, если днем температура воздуха будет держаться в среднем около 0, то ночью возможен холод до -20. Холоднее всего в это время будет на Западе Украины.
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Прогноз погоды на 10 февраля от Укргидрометцентра
В Западных областях днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса. Такие же указатели ожидаются на Севере и Востоке нашего государства. Не намного теплее температура будет и на Юге Украины. Там ожидается до +2 градусов днем.
10 февраля украинцев ожидает переменная облачность по всей территории государства. Также в этот день не прогнозируют ни дождей, ни снегопадов.
Погода в городах Украины
- Киев – -1...+1
- Ужгород – -1...+1
- Львов – -2...0
- Ивано-Франковск – -3...-1
- Тернополь – -2...0
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – 0...+2
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -2...0
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -2...0
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – -2...0
- Донецк – -2...0
- Луганск – -2...0
- Харьков – -3...-1