В каких областях ждать грозу, а где еще будет держаться жара: прогноз погоды в Украине 10 сентября

9 сентября 2024, 14:44
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Автор: Анастасия Кушпит

Источник:

Укргидрометцентр

В целом по Украине во вторник будет переменная облачность. Самая высокая температура будет на юге нашей страны и в столице.

Тем временем в западных областях будет более осенняя погода.

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Какой будет погода в Украине 10 сентября

В восточных и юго-восточных регионах, а также в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет преимущественно будет юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью в целом по стране составит 10 – 15 градусов, на побережье морей до 17 градусов. Тем временем днем в Украине будет от 24 до 29 градусов, а на Прикарпатье и Закарпатье – 17 – 22 градуса.

Всего в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +24...+26
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +24...+26
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +26...+28
  • Винница +26...+28
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +24...+26


Погода в Украине 10 сентября / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине

В столице также будет переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура ночью в столице будет 12 – 14 градусов, а днем – 25 – 27 градусов.

Между тем по области будет 10 – 15 градусов ночью и 24 – 29 градусов днем.