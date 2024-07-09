Сухо, в некоторых регионах жара до +40: прогноз погоды на 10 июля

9 июля 2024, 16:21
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине, 10 июля, будет солнечной. Лишь в некоторых областях синоптики прогнозируют местами кратковременные осадки.

Так, в эту среду украинцы будут наблюдать сухую и жаркую погоду. Так, столбики термометров в некоторых регионах будут показывать до +40.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июля

Синоптики прогнозируют на среду, 10 июля, сухую жаркую погоду. Только днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами может выпасть кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью будет в пределах от +20 до +25, днем ожидается сильная жара +35 – +39.

На Николаевщине и Херсонщине местами чрезвычайная жара 40 градусов тепла,
– прогнозируют синоптики.

На остальной территории ночью температура будет колебаться в пределах +17 – +22, а днем от +29 до +34.

Температура в регионах Украины:

  • Киев +31...+33,
  • Ужгород +31...+33,
  • Львов +30...+32,
  • Ивано-Франковск +29...+31,
  • Тернополь +30...+32,
  • Черновцы +29...+31,
  • Хмельницкий +30...+32,
  • Луцк +29...+31,
  • Ровно +30...+32,
  • Житомир +30...+32,
  • Винница +32...+34,
  • Одесса +34...+36,
  • Николаев +38...+40,
  • Херсон +39...+41,
  • Симферополь +34...+36,
  • Кропивницкий +33...+35,
  • Черкассы +32...+34,
  • Чернигов +31...+33,
  • Сумы +31...+33,
  • Полтава +32...+34,
  • Днепр +35...+37,
  • Запорожье +36...+38,
  • Донецк +34...+36,
  • Луганск +33...+35,
  • Харьков +34...+36.


Погода в Украине на 10 июля / Карта "Укргидрометцентра"

Автор: Ірина Марціяш