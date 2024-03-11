Прохлада, дожди, местами будет немного снежить: какой будет погода 12 марта
Источник:Укргидрометцентр
Погода во вторник, 12 марта будет довольно холодной и влажной. Местами весенние деньки кроме привычных дождей будут удивлять и мокрым снегом.
В Украину вернулся холод, на большей части Украины температура ночью будет показывать "минусовые отметки". Теплее всего будет в самом западном регионе нашей страны – на Закарпатье.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 12 марта на Правобережье будет облачно, на остальной же территории ожидается переменная облачность. В то же время ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине дождь – местами даже с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
При этом ветер будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в западных областях порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду.
Отмечается, что температура ночью на Западе, в юго-западных областях и в Крыму будет достигать всего 0 – 5 градусов тепла. На остальной территории будет еще прохладнее – до 1 – 6 градусов мороза. Жители северо-востока страны должны ожидать до 9 градусов мороза.
Днем же температура по Украине в среднем будет достигать 2 – 7 градусов тепла. Немного теплее будет в Крыму – до 11 градусов, а также на Закарпатье. Там ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем 9 – 14 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +3...+5
- Ужгород +11...+13
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +7...+9
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +4...+6
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +4...+6
- Винница +4...+6
- Одесса +5...+7
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +5...+7
- Донецк +5...+7
- Луганск +4...+6
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 12 марта / Укргидрометцентр