Дожди и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 12 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 12 сентября, будет дождливой. Осадков не прогнозируют только в Сумской области.
На Западе и на Севере синоптики прогнозируют дожди. Тем временем в Центре и Юге обещают грозы. На Востоке и в Крыму будет дождь.
К теме В сентябре в нескольких областях Украины выпадет снег: куда придет зима
Прохладнее всего будет на Западе. Там в некоторых областях температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов. Теплее всего – на Юге и в Крыму. Синоптики прогнозируют там +19…+21 градус.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко рассказала, что неделя начнется с циклона Пегги. Именно благодаря ему в Украине будут дожди. В то же время это только начало осени. Настоящий холод встречать еще рано.
Ветер будет усиливаться к отдельным штормовым порывам на Западе и Востоке Украины, на остальной территории угомонится, будет максимум умеренный. В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями. В течение дня воздух не обещает столице тепла, – заявила Диденко.
Она отметила, что в Киеве температура воздуха прогреется до +14 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +15...+17
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +13...+15
Погода в Украине 12 сентября / Карта Укргидрометцентра