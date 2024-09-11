Дожди, местами грозы и облачно: погода в Украине 12 сентября

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет облачной с прояснениями. Почти на всей территории Украины будут кратковременные дожди, днем местами грозы.

Синоптики прогнозируют на несколько градусов теплую погоду на Востоке, однако в других областях сохранится температура 11 сентября или будет на несколько градусов холоднее.

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Какой будет погода в регионах

В Украине, кроме Восточных областей, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на Западе страны на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,

– заявили синоптики.

По их данным, температура в Украине будет:

в Западных областях ночью – 10 – 15 градусов тепла, днем – 19 – 24 градуса,

на остальной территории – ночью 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, на Востоке страны – до 31 градуса тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют кратковременный дождь, днем – местами грозу. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду,

– заявили синоптики.

Они уточнили, что температура ночью составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В Киеве ночью будет 16 – 18 градусов тепла, днем 25 – 27 градусов.

Какая погода будет в городах Украины

Киев +25...+27

Ужгород +21...+23

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +23...+25

Винница +23...+25

Одесса +23...+25

Николаев +25...+27

Херсон +27...+29

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +27...+29

Полтава +27...+29

Днепр +27...+29

Запорожье +27...+29

Донецк +29...+31

Луганск +29...+31

Харьков +28...+30



Погода в Украине на 12 сентября / Инфографика Укргидрометцентра