Дожди, местами грозы и облачно: погода в Украине 12 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет облачной с прояснениями. Почти на всей территории Украины будут кратковременные дожди, днем местами грозы.
Синоптики прогнозируют на несколько градусов теплую погоду на Востоке, однако в других областях сохранится температура 11 сентября или будет на несколько градусов холоднее.
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Какой будет погода в регионах
В Украине, кроме Восточных областей, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на Западе страны на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду,
– заявили синоптики.
По их данным, температура в Украине будет:
- в Западных областях ночью – 10 – 15 градусов тепла, днем – 19 – 24 градуса,
- на остальной территории – ночью 14 – 19 градусов, днем 23 – 28 градусов, на Востоке страны – до 31 градуса тепла.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют кратковременный дождь, днем – местами грозу. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду,
– заявили синоптики.
Они уточнили, что температура ночью составит 14 – 19 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. В Киеве ночью будет 16 – 18 градусов тепла, днем 25 – 27 градусов.
Какая погода будет в городах Украины
- Киев +25...+27
- Ужгород +21...+23
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +23...+25
- Винница +23...+25
- Одесса +23...+25
- Николаев +25...+27
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +27...+29
- Полтава +27...+29
- Днепр +27...+29
- Запорожье +27...+29
- Донецк +29...+31
- Луганск +29...+31
- Харьков +28...+30
Погода в Украине на 12 сентября / Инфографика Укргидрометцентра