Туман и гололедица: какой будет погода в Украине 13 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 13 декабря, в Украине несколько потеплеет. Повышение температуры принесет с собой гололедицу на дорогах и налипание мокрого снега.
В общем, синоптики предупредили о том, что в Украине будет облачно. Ночью и утром в большинстве областях будет туман, а на дорогах – гололедица.
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Прогноз погоды на среду 13 декабря
В Укргидрометцентре предупредили, что в восточных областях выпадет умеренный снег. А вот на юго-востоке ночью следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица и налипание мокрого снега.
Вместо этого в западных областях будет падать умеренный дождь (а в Карпатах – мокрый снег). На остальной территории существенных осадков не предполагается.
Между тем, ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла, а в Закарпатье и юге страны днем будет 5 – 10 градусов тепла.
В восточных областях будет холоднее всего – ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.Предупреждение от синоптиков! Ночью и с утра 13 декабря в Украине будет туман, видимость 200 – 500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Синоптики объявили I уровень опасности.
Погода в Киеве
В Киеве будет облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром будет туман, а на дорогах местами гололедица.
Температура в Киеве ночью составит 0 – 2 градуса мороза, а днем 1 – 3 градуса тепла. Тем временем в области ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.
Погода в областных центрах 13 декабря
- Киев – 1...+3
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3..+5
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2…+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +3...+5
- Винница – +3...+5
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +3...+10
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -5...-3
- Харьков – 0...-2