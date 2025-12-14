В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

О каких опасных метеорологических явлениях предупреждают украинцев?

По данным Укргидрометцентра, 14 декабря в северных, центральных и большинстве южных областей ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях из-за гололеда объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Тогда как 15 декабря гололедица ожидается в северных, центральных, восточных, Херсонской и Запорожской областях. Также возможен небольшой мокрый снег, днем с дождем. Объявлен первый уровень опасности.



В некоторых регионах Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном