В связи с этим там объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
О каких опасных метеорологических явлениях предупреждают украинцев?
По данным Укргидрометцентра, 14 декабря в северных, центральных и большинстве южных областей ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях из-за гололеда объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Тогда как 15 декабря гололедица ожидается в северных, центральных, восточных, Херсонской и Запорожской областях. Также возможен небольшой мокрый снег, днем с дождем. Объявлен первый уровень опасности.
В некоторых регионах Украины объявили первый уровень опасности / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: коротко о главном
В Киеве и Киевской области 14 декабря выпал первый снег. Температура в области будет колебаться от 4 градусов мороза до +1, а в Киеве – около 0 градусов.
По прогнозам синоптиков, этой зимой температура будет несколько выше нормы. В ряде областей могут быть кратковременные похолодания, а также осадки и опасные стихийные явления.
На рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры. Однако она будет оставаться на 1-2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.